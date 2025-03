Ordine si rivolge a Conceicao: "Lo vuoi capire che Leao è una delle poche risorse?"

Franco Ordine, collega di lungo corso impegnato sulle vicende legate al Milan, è intervenuto sul canale TikTok de Il Giornale e si è rivolto direttamente al tecnico rossonero Sergio Conceicao all'indomani della sfida persa contro il Napoli al Maradona. Così comincia Ordine: "Caro Conceicao poche scuse, inutile appellarsi alla vigilia di Napoli scandita dal guaio di Loftus-Cheek, dal piccolo affaticamento muscolare di Leao: non ci sono scuse. Primo errore: anche se ci fosse stato Loftus-Cheek, al posto di Fofana, sarebbe stato un errore in partenza, perché Loftus-Cheek è assente da quattro mesi. Secondo punto: vuoi capire che Leao è questo ed è una risorsa, una delle poche? Quando è entrato lui su quella fascia, con Theo, dove prima imperversavano Di Lorenzo e Politano, c’è stato solo e soltanto il Milan in attacco"

Poi Ordine conclude così il suo discorso: "Altra valutazione: si può far giocare uno come Joao Felix, tra l’altro in un ruolo inedito che non è il suo? Complichi la vita a quel ragazzo, è obiettivamente un pesce fuor d’acqua, non è in grado di giocare a livelli molto alti nel calcio italiano. Te ne vuoi convincere o no? Ultima soluzione: il Milan nel primo tempo commette l’errore di sempre, partenza piena di disattenzioni e posizionamento sbagliato della difesa. Visto che continui a ripetere che vi allenate, possibile che tutte le volte si ripete lo stesso errore? Due sono le cose: o la classe è una classe di ciucci o è il maestro che non riesce a farsi capire. Io protendo per la seconda. Capitolo rigori: facciamo una cosa, tiriamo testa o croce e chi esce tira il rigore…"