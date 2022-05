MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TMW sulla sorpresa della stagione rossonera: "Non ce n'é una sola, sarebbe molto riduttivo. Ne indico tre: Maignan, perché non immaginavo che fosse così forte, Kalulu e Tonali, perché l'anno scorso ha giocato il fratello, mentre in questa stagione è arrivato lui".