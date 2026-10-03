Orlando su Pulisic: "Pulisic porta qualità a tutta la fase offensiva. A me sembra un grande attaccante"
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Le dichiarazioni di Massimo Orlando sul Milan
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato dei più importanti ed attuali temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sul momento di forma di Gonçalo Ramos e Christian Pulisic, che nell'ultimo turno di campionato è tornato a segnare a 260 ed oltre giorni dall'ultima volta.
Il campionato potrebbe restituirci un Goncalo Ramos rivitalizzato. Pulisic può aiutarlo?
"È mancato l'americano, è l'uomo di qualità che può offrire palloni d'oro all'attaccante. Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. A me sembra un grande attaccante. Ho letto che Amorim sta provando il 4-2-3-1, ha capito che con il 3-4-3 non ha i giocatori adatti e ora cambia la squadra. E questo porta solo dei benefici".
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