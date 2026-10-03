Orlando su Pulisic: "Pulisic porta qualità a tutta la fase offensiva. A me sembra un grande attaccante"

Le dichiarazioni di Massimo Orlando sul Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato dei più importanti ed attuali temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sul momento di forma di Gonçalo Ramos e Christian Pulisic, che nell'ultimo turno di campionato è tornato a segnare a 260 ed oltre giorni dall'ultima volta.

Il campionato potrebbe restituirci un Goncalo Ramos rivitalizzato. Pulisic può aiutarlo?

"È mancato l'americano, è l'uomo di qualità che può offrire palloni d'oro all'attaccante. Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. A me sembra un grande attaccante. Ho letto che Amorim sta provando il 4-2-3-1, ha capito che con il 3-4-3 non ha i giocatori adatti e ora cambia la squadra. E questo porta solo dei benefici".