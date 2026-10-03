Duplantis e il tifo per il Milan: "Io e Sinner insieme a San Siro, sarebbe cool"

Il campione olimpico e primatista mondiale di salto con l’asta Armand Duplantis ha confermato di essere un grande tifoso del Milan

Presente al Festival dello Sport di Trento, Armand Duplantis, campione olimpico e primatista mondiale di salto con l’asta, ha raccontato anche la sua passione per il Milan di cui è un grande tifoso. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Tornerai in Italia per vedere il Milan, tu che sei un grande tifoso?

"Si devo pianificarlo, devo tornare a Milano e andare a una partita. Questo è stato un anno pazzo! II matrimonio, la stagione sportiva e il resto. Ora siamo tornati a Montecarlo e sarò più vicino a Milano per poter vedere delle partite. Sarebbe cool".

Magari ci andrai con Sinner, un altro grande milanista. Che pensi di lui, come ragazzo e come atleta?

"Beh sono entrambi bravissimi! È un grande tennista ed è anche un ragazzo fantastico. Si, dovremmo vedere il calendario magari andremo insieme a San Siro. Sarebbe bello da fare come prossima cosa".