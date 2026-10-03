Rabiot sul tour de force con il Milan: "Sarà tosta. Dovremo essere pronti, speriamo non ci saranno troppi infortunati"

Adrien Rabiot, oltre a commentare l'1-1 della sua Francia contro l'Italia, ha parlato anche della tante partite che lo attendono con il Milan dopo la sosta

Dopo il pareggio per 1-1 tra Francia e Italia, Adrien Rabiot ha parlato così ai microfoni di Sky: "L’Italia ha fatto una buona partita. Noi abbiamo dominato e meritavamo di vincere, Donnarumma ha fatto una partita strepitosa con 3-4 parate incredibili. L’Italia ha fatto una buona gara anche a livello di spirito, hanno dimostrato qualcosa e non era scontato dopo la sconfitta nella prima gara contro il Belgio. Noi abbiamo fatto di più e creato di più, avremmo meritato di più. Ce lo ha detto anche il mister che era comunque contento e lo sono anche io. Abbiamo giocato di squadra, abbiamo pressato alti, abbiamo recuperato tanti palloni, abbiamo fatto qualche che ci ha chiesto il mister. Ci è mancato il secondo gol, forse dopo il primo abbiamo un po’ smesso di giocare, dobbiamo lavorare su questo, ma in generale è stata una buona partita. L'arrivo di Zidane? Ci sono tante cose positive. Lui ci chiede cose diverse, come aggredire subito per recuperare subito palla, giocare tanti uno contro uno e avere un grande spirito di squadra. Su questo stiamo mostrando tante cose, anche gli attaccanti stanno correndo tanto. E' stata una buona partita".

Il centrocampista francese ha poi parlato anche delle prossime partite che lo attendono con il Milan: "Prima c’è il Belgio in casa, sarà importante per finire primi nel gruppo, poi avremo qualche giorno per staccare un po’ e ritornare a Milanello per concentrarci sulle prossime partite. Credo ci siano 9 partite in 27-28 giorni, sarà tosta. Dovremo essere pronti, speriamo non ci saranno troppi infortunati. Per il momento sono concentrato sulla partita di lunedì contro il Belgio".