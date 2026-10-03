Stasera alle 18 Croazia-Inghilterra: Modric torna dal primo minuto

Stasera alle 18 Croazia-Inghilterra: Modric torna dal primo minutoMilanNews.it
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Oggi alle 11:12News
di Enrico Ferrazzi
Stasera la Croazia ospiterà l'Inghilterra e ci sarà in ritorno in campo dal primo minuto di Luka Modric dopo la panchina iniziale contro la Spagna

Questa sera alle 18.00 a Rijeka, la Croazia di Luka Modric ospiterà l'Inghilterra: la nazionale croata arriva a questa partita di Nations League dopo il pesante 4-1 in casa della Spagna, mentre gli inglesi sono reduci dal 2-0 contro la Repubblica Ceca. Per quanto riguarda la probabile formazione della squadra del ct Slaven Bilic, in mezzo al campo ci sarà il ritorno dal primo minuto del centrocampista del Milan che qualche giorno fa aveva incominciato dalla panchina la gara in casa della Spagna. Accanto lui, nelle mediana a due croata, ci sarà Mateo Kovacic. A riferirlo è Sportske Novosti.

Questa la probabile formazione della Croazia contro l'Inghilterra: (4-2-3-1) Livaković; Stanisić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovacić; Vlasić, P. Sučić, Baturina; Matanović.
 