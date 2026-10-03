MN - Ambrosini crede in Ramos: "Mi piace, è un ragazzo che nonostante i pochi gol lavora tanto con la squadra"

Il momento di Gonçalo Ramos è estremamente positivo. Contro il Lecce è stato fondamentale servendo due assist ai propri compagni, e in Nazionale, durante queste partite di Nations League il suo bottino è di 2 gol e un assist in 2 due partite. Così, a margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sull'attaccante portoghese:

"Mi piace, è un ragazzo che nonostante i pochi gol lavora tanto con la squadra. Se gioca la squadra riesce a giocare qualche metro più avanti con un po' più di qualità e anche un attaccante generoso come lui che gira tanto poi può avere più opportunità. Però secondo me è destinato per le caratteristiche che ha che se la squadra cresce riesce a segnare di più anche lui"