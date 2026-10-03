A che punto è il suo Milan? Amorim è molto onesto: "Mancano ancora molte cose, lo dico senza problemi. Voglio una squadra riconoscibile"

Ruben Amorim ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha spiegato con grande onestà a che punto è il suo Milan

In merito al suo lavoro e a quando vedremo il Milan di Ruben Amorim, il tecnico rossonero è stato molto onesto nella lunga intervista rilasciata a Sky: "Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi. Cerchiamo di dominare il gioco in modo più costante, giochiamo bene in alcuni momenti ma abbiamo ancora molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore. Voglio una squadra riconoscibile, capace di vincere anche quando le cose non vanno perfettamente. Siamo ancora lontani dal nostro potenziale, ma abbiamo bisogno di tempo e di continuità. Abbiamo tante partite, dobbiamo vincere e migliorare in parallelo, e non è semplice".

Tra le cose da migliorare c'è sicuramente la produttività offensiva: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio. Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l'ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".