Francia-Italia 1-1: le pagelle della Gazzetta di Mike Maignan e Adrien Rabiot
Nella Francia che ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Italia sono scesi in campo anche i rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot. Queste le pagelle odierne della Gazzetta dello Sport:
MAIGNAN 6,5: "Comincia il suo appuntamento 'italiano' mostrandosi reattivo quando Kean prova a beffarlo: sul nostro pari è preso di sorpresa come tutta la Francia".
RABIOT 6: "A frenarne l’impeto è la presenza, costante, di Tonali sulle sue tracce: un sacrificio, quello dell’azzurro, che serve per limitarne le intuizioni".
Questo il tabellino del match:
FRANCIA-ITALIA 1-1
MARCATORI: 55' Olise (F), 68' Bastoni (I)
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki (77' Camavinga), Da Cunha (87' Lacroix), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (77' Barcola). All.: Zidane.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (80' Doumbia), Tonali (62' Barella), Fagioli (90' Scamacca); S. Esposito (80' Maldini), P. Esposito (62' Vergara), Kean. All.: Mancini.
ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna)
AMMONITI: Fagioli, Kean (I), Upamecano (F), Vergara, Bastoni (I)
ESPULSI: Upamecano (F)
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