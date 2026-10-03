Tuttosport titola: "Da Ramos a Cisse. Festa Milan"

Il Milan e Ruben Amorim possono essere contenti per i gol segnati in nazionale da Gonçalo Ramos e Alphadjo Cisse

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Da Ramos a Cisse. Festa Milan". Gli ultimi giorni hanno portato grandi sorrisi in casa rossonera, in particolare quelli di Gonçalo Ramos e Alphadjo Cisse, in gol entrambi rispettivamente in Danimarca-Portogallo e Armenia-Italia. Il centravanti portoghese, autore anche di un assist, ha raggiunto con questa rete il traguardo delle 100 marcature tra club e nazionale. Il giovane trequartista italiano è stato invece decisivo nella vittoria in trasferta della formazione azzurra di Silvio Baldini.

Dopo il gol vittoria contro l'Armenia, Cisse ha dichiarato alla Rai: "Siamo contenti di questi tre punti e ci portiamo a casa questa vittoria. Siamo una grande squadra. Quindi anche dopo il rigore sbagliato l'abbiamo consolato perché sapevamo l'avremmo ribaltata. Sono entrato ed ho spaccato la partita? È quello che mi ha chiesto il mister. Mi ha messo in una posizione dove posso mostrare le mie caratteristiche. Devo ringraziare il mister e la squadra".