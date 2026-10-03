Amorim su Ramos e Camarda: "La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori. Dobbiamo migliorare come squadra"

Ruben Amorim ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha spiegato che per aiutare Gonçalo Ramos a segnare di più deve crescere tutta la squadra

Ruben Amorim, intervistato da Sky, ha parlato così della gestione di Luka Modric: "Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità. L’unica cosa che posso dire è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti. Ama il calcio, ama stare sul campo e questo è fondamentale per noi. Sono davvero contento di averlo nel gruppo”.

Nelle prime gare ufficiali della stagione, il Milan di Amorim ha faticato a mettere in condizione gli attaccanti di far gol, in particolare Gonçalo Ramos: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio. Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l'ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".