Ramos-Gol: contro la Danimarca la 100esima rete da professionista

Dopo il pallonetto vincente contro la Norvegia, ieri sera Gonçalo Ramos ha messo a segno un altro importantissimo sigillo col suo Portogallo, vittorioso nella terza giornata di Nations League in casa delle Danimarca. I lusitani allenati da Jorge Jesus si impongono 4-2 sui danesi grazie alle reti di Cancelo, Ramos, Vitinha e l’ex Milan Joao Felix. I primi due gol portoghesi sono arrivati grazie soprattutto all’attaccante rossonero, MVP della sfida con gol e assist.

RAMOS E IL 100ESIMO GOL DA PROFESSIONISTA

Quello segnato ieri contro la Norvegia è stato il 100esimo gol siglato da professionista: 45 col PSG, 41 col Benfica, uno con il Milan e 13 con il Portogallo. Raccontando il gol, Ramos è stato bravissimo a duettare di tacco con Bruno Fernandes e poi a farsi mandare in profondità, a campo aperto proprio dal capitano del Manchester United. Per Gonçalo un tocco sotto di sinistro e 2-1 momentaneo sulla Danimarca. Nella ripresa è sempre protagonista di diverse occasioni, nelle quali però l’estremo difensore danese è molto bravo a negargli più volte la doppietta. Uscirà all’81’ per Joao Felix, ma ancora una volta Gonçalo Ramos è stato protagonista, decisivo e uomo in più in attacco della sua Nazionale.