Orsato arbitrerà il Milan per la 39esima volta in carriera: il bilancio

L'AIA ha comunicato nella giornata di mercoledì le designazioni arbitrali per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato questa sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, nel big match contro l'Atalanta. Il direttore di gara designato è Daniele Orsato, esperto fischietto classe 1975 della sezione di Schio. Si tratta della trentanovesima volta che il direttorie di gara veneto dirigerà i rossoneri, la trentacinquesima nel campionato di Serie A. Non sarà neanche un esordio in Milan-Atalanta, sono già tre i precedenti tutti a San Siro: due vittorie rossonere - l'ultima nella penultima giornata nell'anno dello scudetto - e una bergamasca. A livello globale, tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto 13 volte, pareggiato 17 e perso 8.

Di seguito la designazione completa per la partita. Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 25 febbraio.

MILAN – ATALANTA h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI