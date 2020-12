Özil: "Serie A molto interessante, è bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica"

Mesut Ozil, giocatore dell'Arsenal, ha riposto su Twitter ad alcune domande dei tifosi e in merito al campionato italiano ha dichiarato: "È molto interessante questa stagione, dato che la Juventus non sta dominando. È bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica, sarà una bella sfida fino alla fine della stagione. Credo che il titolo sarà conteso da molte squadre quest’anno, non saprei proprio scegliere un favorito".