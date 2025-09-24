Padovan: "Penso che ora il Milan ci potrà dire dove potrà arrivare il Napoli: è un incrocio interessante”

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso su Radio Napoli Centrale sul Napoli: "Il Napoli non mi ha proprio esaltato. E invece avevo previsto che facesse un sol boccone del Pisa. Ha vinto non bene, con sofferenza finale. Questo non deve accadere a una squadra come il Napoli. La partita andava chiusa e gli azzurri non ci sono riusciti. Ci è voluto più di metà ripresa per venire al capo di un Pisa che non mi aspettavo rimanesse in partita così tanto. Non so se Conte ha sbagliato qualcosa nelle scelte, ma i cambi sono stati decisivi. La squadra mi sembrava ferma prima delle sostituzioni. Non ha brillato De Bruyne: è sintomatico che lui non ha brillato proprio con Cagliari e Pisa in casa. Penso che ora il Milan ci potrà dire dove potrà arrivare il Napoli: è un incrocio interessante”.

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.