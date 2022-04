Padovan su Messias: "Per me potrebbe fare meglio da trequartista centrale che da esterno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan ha parlato così di Junior Messias ai microfoni di SkySport24: "Io credo che ci sia anche un problema di ruolo. Non capisco perchè Pioli continua schierarlo sull'esterno, mentre secondo me potrebbe fare meglio giocando da trequartista centrale. Anche tenendo conto del rendimento negativo che sta avando Brahim Diaz in questo momento. Messias è un trequartista centrale per me. Io comunque non lo boccerei. Sento dire che il suo futuro verrà deciso in questo finale di stagione, ma bisogna tenere conto di quello che ha fatto durante tutta la stagione. E' la sua prima stagione ad altissimo livello, per me meriterebbe la conferma".