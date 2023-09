Padovan sul Milan: "Ha lanciato segnali positivi dopo il derby"

Giancarlo Padovan, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan dopo la pesante sconfitta nel derby e il pareggio in Champions League contro il Newcastle: "La fiducia si ritrovava con una vittoria in Champions, ma la vittoria non è arrivata per colpa dell'imprecisione sotto porta e anche di una certa frenesia. Ma la strada intrapresa è quella giusta, non è ancora al top, ma ha lanciato segnali positivi dopo il derby".