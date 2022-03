Pagelle Gazzetta - Maignan e Kalulu super, male Kessie e Messias

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, Kalulu è stato il migliore in campo nel match contro l'Empoli. Voto 7 per il francese, autore del gol-vittoria e di una prestazione impeccabile. Bene anche Maignan (7), mezzo punto in meno (6.5) per i Tomori, Florenzi e Saelemaekers. Sufficienza piena per gli altri rossoneri, tranne che per Messias (il peggiore secondo a rosea) e Kessie: per loro un 5.5 in pagella.