Pagelle Gazzetta: Modric strepitoso, Gimenez unica insufficienza nel Milan
Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, c'è una sola insufficienza nelle file del Milan, vale a dire Santiago Gimenez: il messicano, che si è divorato due volte l'occasione del raddoppio, ha infatti preso 5. Il migliore in campo è stato invece ovviamente Luka Modric, autore del gol vittoria contro il Bologna. Il campione croato, al di là della rete segnata, è stato strepitoso in mezzo al campo e per questo si è meritato un 8.
Per quanto riguarda il resto della formazione milanista, ci sono diversi 6,5: Tomori, Gabbia, Saelemaekers, Rabiot, Loftus-Cheek, Ricci e Pulisic. Sufficienza piena (6) invece per tutti gli altri: Maignan, Pavlovic, Fofana, Estupinan e De Winter.
