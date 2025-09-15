Condò sul Milan: "Con la vittoria contro il Bologna ha sorpassato l’Inter accentuandone il nervosismo"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Bologna, arrivata grazie ad un gol di Luka Modric: "Il Milan benedice l’idea di ingaggiare Luka Modric, che oltre a dirigere l’orchestra mettendo ordine fra i vari assaltatori s’incarica di segnare il gol che abbatte il Bologna. Allegri sale così a quota 6, e i tre punti sono fondamentali per tre motivi: è rimasto in scia delle battistrada, ha sorpassato l’Inter accentuandone il nervosismo — mors tua vita mea — e ora guarda più leggero il calendario in arrivo.

Da qui alla sosta il Milan andrà a trovare la robustissima Udinese, accoglierà il Napoli e infine visiterà la Juve. C’è ancora molto da mettere a punto, basti pensare che Leao non ha ancora visto il campo, che Nkunku ha cominciato a togliersi di dosso la polvere (ma che idea si sarà fatto del Var italiano?) e che Gimenez vaga ancora nel territorio nebbioso in cui sfortunati e sciagurati si mescolano".

