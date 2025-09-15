Infinito Modric, gol decisivo e non solo: il Milan si gode il suo nuovo leader

vedi letture

Luka Modric ha chiuso la settimana del suo 40° compleanno nel miglior modo possibile, cioè segnando la sua prima rete con la maglia del Milan. Un gol decisivo che ha permesso al Diavolo di battere il Bologna e salire così a quota sei punti in classifica dopo le prime tre giornate di Serie A. Ma al di là della rete segnata, il campione croato ha fatto vedere tante altre cose in mezzo campo dove è stato dominante dal primo all'ultimo minuto.

LEADER INDISCUSSO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta che Modric ha esultato a pugni stretti come se fosse uno dei primi gol della carriera perchè non è un mistero che per lui il Milan sia un affare di cuore visto che è la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino. Il croato è arrivato in rossonero nell'ultimissima parte della sua carriera, ma nelle prime tre gare di campionato ha già dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa milanista. Ieri sera, per esempio, ha messo in mostra nuovamente la sua leadership e ha preso per mano la squadra di Allegri, trascinandola fino alla vittoria.

PRESTAZIONE TOTALE - Con la rete di ieri, siglata a 40 anni e 5 giorni, Modric è diventato il centrocampista più anziano a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre in maglia rossonera, a 38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 in un derby contro l’Inter. E' inoltre il sesto quarantenne a segnare nel massimo campionato italiano (l’ultimo era stato Zlatan Ibrahimovic). La prestazione dell'ex Real Madrid è stata totale: primo per passaggi positivi (37) e lanci (7), ma il campione croato è in cima alle classifiche anche dei contrasti vinti (4), delle palle intercettate (2) e recuperate (addirittura 9). Per la seconda partita di fila, Modric ha giocato tutti e i 90 minuti, a testimonianza del fatto che è già diventato il leader imprescindibile del Milan di Allegri.

