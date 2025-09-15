Pagelle Tuttosport: Modric il migliore, ottimo esordio di Rabiot. Gimenez non è sereno

Luka Modric, secondo Tuttosport, è stato il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere contro il Bologna: nelle pagelle del quotidiano torinese, il campione croato ha preso 8 ("Prende la squadra sulle spalle e la conduce al successo"). Ottima prestazione anche di Loftus-Cheek, di Rabiot (esordio nel Milan più che positivo per il francese) e di Ricci che si sono meritati un bel 7.

Mezzo voto in meno invece per Gabbia, Saelemaekers, Estupinan e Nkunku, mentre hanno preso 6 Maignan, Terracciano, Tomori, Pavlovic, De Winter, Fofana e Pulisic. L'unica insufficienza è stata data a Gimenez che ha preso 5: "Quando viene servito in profondità, vede la porta (ma trova Skorupski), però si capisce che non è sereno fra errori di tocco e precisione: il palo al 38’ della ripresa è la fotografia del suo momento".

