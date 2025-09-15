Milan, Maignan preoccupa: in programma gli esami. Pavlovic tranquillizza

vedi letture

Le note negative della serata rossonera di ieri arrivano dall'infermeria con due milanisti usciti per infortunio. Ancora una volta, come capitato spesso a settembre, Mike Maignan ha abbandonato il campo per un risentimento al polpaccio destro, un muscolo che gli ha dato tantissime noie in passato. Il portiere e capitano rossonero ha lasciato San Siro in stampelle: bisognerà valutare nei prossimi giorni le sue condizioni, nella speranza che lo stop non sia troppo lungo. Oggi, probabilmente, sarà il giorno dei controlli.

Per Pavlovic risentimento al flessore sinistro, ma il serbo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni all'uscita dallo stadio.

LE DICHIARAZIONI DI MISTER ALLEGRI

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna: "Se vogliamo arrivare tra le prime quattro, bisogna prendere un tot di gol. Abbiamo creato occasioni, fatto una parttia molto buona. Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito niente rimanendo ordinati. Stiamo crescendo, c'è grande partecipazione. Era importante vincere, poi non bisogna esaltarsi. Modric è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso. Ci sono partite che vanno in un modo, altre in un altro. Quando il Bologna ha attaccato, siamo stati attenti a non disunirci. Ma non ci si deve esaltare. Un passettino alla volta. Noi speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra. Siamo solo alla terza giornata. Il campionato si allungherà dopo la sosta di ottobre. Gimenez ha giocato da uomo squadra. L'ultima palla che ha avuto era un po' stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io".