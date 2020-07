Tuttosport premia Calhanoglu con un 7 in pagella. Il turco - si legge - è il "giocatore simbolo di questo Milan post-sosta". Stesso voto per Donnarumma, mezzo punto in meno (6.5) per Kjaer, Laxalt, Kessié, Bonaventura, Rebic e Leao, sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Biglia. L’argentino si becca un 4.5: il suo - scrive Tuttosport - sarà "un addio senza rimpianti".