Pagelle Tuttosport - Gigio decisivo, poche le sufficienze

Donnarumma è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle di Tuttosport. Voto 7.5 per il portierone rossonero, che impreziosisce la sua presenza numero 250 in maglia rossonera con due parate decisive. Bene anche Dalot (6.5), sufficienza per Calabria, Kjaer, Tomori e Castillejo. Poi solo giudici negativi. A cominciare da Leao (voto 4) e Rebic (4.5). Prestazione da dimenticare anche per Theo Hernandez, Calhanoglu e Brahim Diaz (5 per loro), mezzo punto in più (5.5) per Bennacer, Kessie e Saelemaekers.