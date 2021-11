Pagelle Tuttosport: nessuna sufficienza, Romagnoli il peggiore

Non c'è nemmeno una sufficienza nelle pagelle odierne di Tuttosport all'indomani della sconfitta del Milan contro il Sassuolo: il voto più alto (5,5) è stato dato a Maignan, Kjaer, Saelemakers, Messias e Ibrahimovic. 5 per Florenzi, Pellegri, Theo Hernandez, Tonali, Bakayoko, Kessie, Diaz e Leao, mentre Bennacer ha preso 4,5. Il voto più basso (4) è stato invece dato ad Alessio Romagnoli, espulso anche nel finale per un fallo da ultimo uomo su Defrel.