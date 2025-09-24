Pagelle Tuttosport: Rabiot dominante, Saelemaekers è inesauribile

vedi letture

Nessuna insufficienza nelle file del Milan nella pagelle odierne di Tuttosport dopo il successo di ieri sera in Coppa Italia contro il Lecce. Il voto più alto (7) è stato dato a Saelemaekers ("Il belga è diventato una fonte di gioco inesauribile"), Rabiot ("Presenza dominante") e Nkunku ("Al 6' della ripresa la prima rete in rossonero con una bella girata: indicazioni più che positive"). Mezzo voto in meno, ma prestazione comunque positiva, per Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Bartesaghi, Gimenez e Pulisic. Sufficienza piena (6) infine per Maignan, Tomori, De Winter, Athekame e Ricci.

Dopo il match, Gimenez, che finalmente si è sbloccato, ha dichiarato a Mediaset: "Un attaccante deve fare gol, nelle ultime partite non entrava nonostante le tante occasioni. Ma con questo gol possono arrivarne altri. Da bambino sognavo di giocare qua al Milan. Volevo rimanere, grazie a Dio sono qui e sto giocando nella squadra dei miei sogni. Dal secondo uno non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.