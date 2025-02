Pairetto scientifico, ammonito Tomori al primo fallo dopo aver graziato Cacace

Al 36esimo di Empoli-Milan quello che tutti si aspettavano senza nessuna sorpresa particolare: ammonito Tomori al primo fallo commesso, tra l'altro in zona non pericolosa, dopo che Pairetto ed il VAR hanno graziato Cacace nei primi minuti non punendo col rosso il brutto intervento su Walker. Partita innervosita dal fischietto di Nichelino, evidentemente non in serata.