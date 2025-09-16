Pallone d'oro 2025, campagna social per rimuovere la candidatura di Dembélé: l'accaduto

Si sono chiuse le votazioni per il Pallone d'Oro 2025 e tra una settimana capiremo chi succederà a Rodri. I favoriti sono Ousmane Dembélé e Lamine Yamal. The Athletic ha rivelato una vicenda controversa che ha coinvolto l'attaccante francese.

Un giornalista australiano, Neal Gardner, ha ricevuto un’email da un’agenzia di comunicazione che proponeva di promuovere la candidatura di Dembélé tramite una campagna social a pagamento: Gardner ha rifiutato l’offerta e ha pubblicato il contenuto dell’email sui suoi social.

L’inchiesta ha chiarito che l’email non proveniva dal clan Dembélé, ignaro dell’iniziativa, ma da Bangrr International, società con sede in India fondata da Ali Husain, specializzata in marketing e contenuti digitali di lusso. Husain ha spiegato che si è trattato di un’iniziativa isolata di una stagista di 18 anni: "L’email era una richiesta spontanea di una giovane stagista appassionata di calcio e marketing digitale, interessata a capire come giornalisti e influencer strutturano collaborazioni nel settore calcistico. Non era una direttiva dell’agenzia né una campagna commissionata da terzi".