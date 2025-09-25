Panucci: "Bartesaghi ha messo una bellissima palla a Gimenez, sono i suoi gol"

Nel post partita di Milan-Lecce su Italia 1 Christian Panucci commenta la bella prestazione dei rossoneri a San Siro, che passano il turno di Coppa Italia con un netto 3-0. Le sue parole:

“Il Milan ha fatto molto bene, il Lecce ha fatto poco, poi è arrivata subito l’espulsione. Milan squadra viva, ha qualità a centrocampo. Bartesaghi ha messo una bellissima palla a Gimenez, sono i suoi gol. Il Milan ha fatto una partita seria”.

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.