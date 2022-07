Paolo Maldini partirà con la squadra per la Germania in vista dell'amichevole con il Colonia

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, in occasione della prima trasferta della stagione del Milan, che domani viaggerà alla volta di Colonia in Germania per sfidare in amichevole la squadra locale che milita in Bundesliga, sarà presente anche il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, fresco di rinnovo con il suo stretto collaboratore Massara.