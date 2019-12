Paquetá, che show in Brasile: il suo gol è una magia

Al centro di intense voci di mercato che lo vorrebbero al Psg, Lucas Paquetà in vacaza in Brasile non sembra pensarci ma anzi si diverte a dare spettacolo. Il centrocampista rossonero, durante una partita tra ex stelle del Flamengo, è stato protagonista di grandi giocate come la rete messa a segno grazie ad un'iniziativa personale corredata da sombreri e grandi dribbling. Che Paquetà sia un giocatore capace di magie con il pallone tra i piedi è innegabile, tuttavia in questa prima parte di stagione non l'ha spesso dimostrato.

Simplesmente Lucas Paquetá...



Leandro Lopes pic.twitter.com/FjvsdtPbLc — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 28, 2019