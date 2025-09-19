Pardo è sicuro: "Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista per DAZN è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel programma Tutti Convocati di cui è uno degli opinionisti fissi. Di seguito un estratto delle sue parole sul cammino del Milan sin qui in Serie A:

"Test interessante perché numeri alla mano l’Udinese è davanti al Milan: sta facendo molto bene. Una partita sfiziosa e aperta per merito dei bianconeri: hanno fatto 7 punti in tre partite, hanno la capacità di essere cangianti nel corso della stessa partita il che li rende una squadra molto complicata. Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio: rimane, tornando al punto di partenza, un mercato abbastanza poco lineare che consegna ad Allegri una squadra piena di talento in tutti i reparti, con alcune mancanze ma con la possibilità di lavorarci".

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: sabato 20 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN

Arbitro: Doveri di Roma1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca