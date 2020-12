Pardo: "Milan o Inter? I rossoneri stanno facendo un capolavoro"

Il telecronista di DAZN Pierluigi Pardo ha parlato della presunta fuga di Milan ed Inter in questa prima parte di campionato: “Dopo 14 giornate c’è un punto di differenza, inizia ad essere una fuga. L’Inter non sembra aver espresso tutto il suo potenziale, il Milan è una cosa meravigliosa. Il campionato è lungo, c’è il mercato, Ibra deve rientrare, sono elementi che possono segnare un possibile miglioramento. Il Milan è in testa stra meritatamente, sta facendo un capolavoro”.