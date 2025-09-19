Pardo: "Test interessante: l'Udinese numeri alla mano è davanti al Milan"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista per DAZN, come accade di consueto è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 ne programma Tutti Convocati di cui è uno degli opinionisti fissi. Pardo, oltre a parlare delle gare di Champions e di altri temi di giornata, è intervenuto anche sull'impegno del Milan di domani sera, sabato 20 settembre alle 20.45, quando la squadra di mister Allegri incontrerà l'Udinese al Bluenergy Stadium in occasione della quarta giornata di campionato.

Il commento di Pierluigi Pardo: "Test interessante perché numeri alla mano l’Udinese è davanti al Milan: sta facendo molto bene. Una partita sfiziosa e aperta per merito dei bianconeri: hanno fatto 7 punti in tre partite, hanno la capacità di essere cangianti nel corso della stessa partita il che li rende una squadra molto complicata. Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio: rimane, tornando al punto di partenza, un mercato abbastanza poco lineare che consegna ad Allegri una squadra piena di talento in tutti i reparti, con alcune mancanze ma con la possibilità di lavorarci".