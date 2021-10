Parolo: "A Ibrahimovic mancava il campo e ieri si è visto"

Marco Parolo, ex calciatore ed oggi opinionista sportivo, ha parlato a DAZN di Zlatan Ibrahimovic nel post partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Gli mancava il campo, fa un grandissimo gol. E soprattutto nella prima rete è l’Ibrahimovic fondamentale per questo Milan, quello che va a ripulire i palloni in uscita e verticalizzare per i compagni. Ha girato molto per il campo, ha fatto poco la prima punta e ha toccato tanti palloni in giro anche quando è entrato Giroud. Voleva la palla nei piedi per cercare di determinare, alla fine c’è riuscito a modo suo e porta a casa i tre punti”.