Stasera Belgio-Liechtenstein: Saelemaekers dal 1', De Winter partirà dalla panchina
MilanNews.it
Stasera alle 20.45 il Belgio sarà impegnato a Liegi contro il Liechtenstein nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella rosa belga ci sono anche due giocatori del Milan, vale a dire Alexis Saelemaekers e Koni De Winter: l'esterno dovrebbe partire dal primo minuto come attaccante esterno di destra, mentre il difensore inizierà dalla panchina.
Queste le probabili formazioni delle due squadre secondo Nieuwsblad:
Belgio: (4-3-3) Sels; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Raskin, Vanaken, Tielemans; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku
Liechtenstein: (5-3-2) Büchel; Sele, Goeppel, Malin, Hofer, Zund; A. Hasler, Luchinger, N. Hasler; Notaro, Salanović
Arbitro: Mohammed Al-Hakim (Svezia)
