Il segreto di Luka Modric: "La cosa più importante è l'amore per quello che faccio, il calcio è tutto per me"

vedi letture

In vista dei Mondiali 2026, Luka Modric, centrocampista del Milan e della Croazia, ha dichiarato a Sportske novosti, noto quotidiano sportivo croato, dopo la vittoria della sua nazionale in casa del Montenegro: "Non vediamo l'ora di scoprire con chi saremo sorteggiati nel girone. Non vediamo l'ora di vedere contro chi giocheremo, ma anche su quale costa andremo. Manca ancora tanto tempo al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sui club e fare del nostro meglio per affrontare le sfide che ci attendono. Poi ci concentreremo sulla nazionale".

Modric ha poi spiegato anche qual è il suo segreto: "Forse ci vorrà più tempo per spiegarlo, ma dico sempre: la cosa più importante è l'amore per quello che faccio. Amo il calcio, è tutto per me. La famiglia viene prima di tutto, ma poi c'è il calcio che è tutto per me. Quell'amore che provo ancora oggi è uno dei motivi per cui continuo ad andare avanti".

