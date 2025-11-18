Ramazzotti: "Allegri è convinto che Leao possa dargli ancora di più, in termini di gol e di leadership in campo"
Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Rafa in questi anni è sempre stato criticato per la sua mancanza di continuità, anche all’interno dello stesso match e il suo tallone d’Achille è spesso stato la fase difensiva. Con Allegri alcune cose stanno migliorando: contro la Roma, tanto per fare un esempio, è stato sostituito a causa dei crampi, figli anche di qualche rincorsa più del solito senza palla. Max è convinto che il suo attaccante possa dargli ancora di più, in termini di gol e di leadership in campo. Nel precampionato gli aveva cucito addosso il ruolo di centravanti in un 3-5-2 che sembrava destinato a durare solo per la tournée estiva tra Asia e Australia. Il portoghese se l’è cavata bene, brillando soprattutto con il Liverpool, e adesso che tornerà disponibile Pulisic, sarà lui a partire come prima punta.
Naturalmente Rafa sarà libero di allargarsi sull’amata fascia sinistra perché chiedergli di giocare sempre spalle alla porta vorrebbe dire depotenziarlo. Leao comunque è pronto a dare il suo contributo alla squadra e a prendersi anche le responsabilità. Contro Fiorentina e Parma è stato lui a calciare e a realizzare i due rigori e, anche con Pulisic in campo (che ha sbagliaro dagli undici metri a Torino contro la Juventus), non è detto che non sia lui a presentarsi sul dischetto. Del resto questo è un altro Leao. Anzi, un Leao versione... papà. L’Inter è avvertita".
