Parolo: "Da qui alla fine il Milan non mollerà nemmeno un centimetro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Parolo, ex giocatore, intervenuto a DAZN, ha parlato così del Milan che ha vinto in casa della Lazio: "Il Milan è andato sotto, ma ha fatto una grande partita. Non vuole mollare e restare attaccato all'Inter. Di rabbia e di voglia ha portato a casa i tre punti, come testimoniano anche i due gol contro la Lazio. Da qui alla fine il Milan non mollerà nemmeno un centimetro".