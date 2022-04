Parolo su Ibra: "Se il Milan si può permettere di averlo come ciliegina sulla torta ha un valore aggiunto"

MilanNews.it

Marco Parolo, ex giocatore, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Se il Milan si può permettere di avere Ibrahimovic come ciliegina sulla torta, è una squadra che cresce e ha un valore aggiunto. Con lui in campo, il Milan giocava meglio. Contro le squadre chiuse soprattutto è stato utilissimo".