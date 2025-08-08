Parte il domino degli attaccanti: Newcastle su Kolo Muani. E la Juve con Vlahovic...
Come ogni anno sta per cominciare il grande domino degli attaccanti che cambierà il volto di tante squadre, sia italiane che estere. Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto più di 150 milioni per Isak del Newcastle, con i Magpies che hanno perso la corsa a Sesko a favore del Manchester United.
Così i bianconeri, alla disperata ricerca di una punta, secondo Sky Germania hanno avviato una trattativa col PSG per Randal Kolo Muani, obiettivo dichiarato della Juventus dopo il prestito degli scorsi mesi.
Alla Continassa però c'è sempre il problema Vlahovic che blocca tutto economicamente: ora la Juve, visto l'interesse dall'estero per il suo obiettivo di mercato, deve scegliere in fretta se abbassare o meno le richieste per il serbo in modo da liberarsi in tempi brevi del suo folle costo a bilancio da 42 milioni annui. Il Milan segue il tutto con interesse.
