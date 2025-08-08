Bonanni sul Milan: "Hojlund più funzionale di Vlahovic per il gioco di Allegri"

A TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Bonanni, il quale ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che al momento sembra essere favorito su Dusan Vlahovic: "Hojlund mi piace tantissimo. Quest'anno ha fatto un po' poco, ma allo United hanno fatto fatica tutti negli ultimi anni. Le statistiche sono importanti ma si deve ragionare a 360 gradi.

E' un ottimo giocatore per come stanno strutturando il Milan. E' più contropiedista di Vlahovic e Allegri giocherà molto così. Può essere più funzionale del serbo, anche alla luce del fatto che Vlahovic non ha avuto un grandissimo rapporto con lui alla Juve".