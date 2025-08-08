Visnadi: "Non è questo il modo di costruire le squadre. I giocatori migliori si conservano"

Il collega Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Milan. Ecco il suo punto di vista sulle manovre rossonere:

"Mi pare che Allegri stia puntando molto sul contropiede. Ha il miglior contropiedista forse d'Europa e parlo di Leao, giocatore di potenza straordinaria. Sfruttarlo anziché metterlo in condizioni di essere nocivo alla squadra mi pare una mossa molto intelligente, poi vediamo quale sarà il centravanti a fine mercato. Non si fida di ripartire da Gimenez che nonostante grandi premesse ha steccato".

Sui nuovi acquisti

"A oggi il Milan ha perso due giocatori molto importanti. Jashari dicono tutti che sia molto bravo, io non me la sento di dare un giudizio definitivo perché è un giocatore che conosco troppo poco ma se il Milan l'ha voluto con tanta insistenza evidentemente è perché è quello che serviva a centrocampo. C'è da sostituire uno che ha fatto molto bene e non dimentichiamoci che negli anni il Milan sia passato da Kessie, Tonali, Reijnders ai giocatori di quest'anno. Non è questo il modo di costruire le squadre, i giocatori migliori si conservano. Tanti puntano su Modric, io onestamente da lui non mi aspetto moltissimo".