Damiani sul possibile ritorno di Galliani al Milan: "E' un personaggio di tale livello che non può fare una particina"
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato così del mercato estivo e del possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani:
Mercato: come vede questo agosto?
"E' un mercato dove non ci sono grandi disponibilità e quindi paghi degli stipendi che alla lunga comunque segnano il negativo sui bilanci. Ma chiariamo una cosa: sono un ex calciatore e sono contento che i calciatori guadagnano”.
La Juve deve cedere Vlahovic...
“Ha un grande stipendio. Se va via possono prendere qualcun altro. Ma non è neanche semplice trovare una squadra per lui”.
Il Milan...
“Sarebbe un investimento importante".
A proposito di Milan: come vede il ritorno di Galliani?
“Galliani è un personaggio di tale livello che non può fare una particina. Poi è appassionato e tifoso del Milan. Ma non ne sono convinto. Sicuramente per il Milan sarebbe un fatto positivo. Ma non la vedo molto fattibile. Ormai nei club il lavoro è di squadra. Ma come battitore libero non è male...".
