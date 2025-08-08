Bucchioni: "Fuori dalle coppe, il Milan ha tutti i presupposti per lottare per lo scudetto"
Il collega Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" e fra i vari temi sviscerati non poteva mancare il Milan, protagonista di questi ultimi giorni con l'acquisto di Adon Jashari. E che ora può concentrarsi sulla punta, con Dusan Vlahovic come forte indiziato:
Milan da scudetto con Vlahovic?
"Favorito no ma il Milan ci sarà. Sei fuori anche dalle coppe, ha tutti i presupposti. Hai un tecnico che dà un'identità, fa rendere i giocatori al meglio se lo seguono. Di sicuro prenderà pochi gol. Hai rinnovato il centrocampo, se metti Vlahovic con Leao crei una coppia devastante. Ha smarrito la porta e certe capacità in questi anni tristi juventini, ma se si ritrova può fare molto bene. Mi aspetto che il Milan si faccia trovare pronta per una volata scudetto".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan