Bucchioni: "Fuori dalle coppe, il Milan ha tutti i presupposti per lottare per lo scudetto"

Il collega Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" e fra i vari temi sviscerati non poteva mancare il Milan, protagonista di questi ultimi giorni con l'acquisto di Adon Jashari. E che ora può concentrarsi sulla punta, con Dusan Vlahovic come forte indiziato:

Milan da scudetto con Vlahovic?

"Favorito no ma il Milan ci sarà. Sei fuori anche dalle coppe, ha tutti i presupposti. Hai un tecnico che dà un'identità, fa rendere i giocatori al meglio se lo seguono. Di sicuro prenderà pochi gol. Hai rinnovato il centrocampo, se metti Vlahovic con Leao crei una coppia devastante. Ha smarrito la porta e certe capacità in questi anni tristi juventini, ma se si ritrova può fare molto bene. Mi aspetto che il Milan si faccia trovare pronta per una volata scudetto".

