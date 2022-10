Partita folle al Castellani: Ballo-Touré rimedia all'errore di Tatarusanu, Leao mette il punto

MilanNews.it

Una partita stregata, al limite del folle: il Milan domina, sbaglia gol su gol, ne perde tre per infortunio e vede una gara che sembrava essere in controllo prendere pieghe inaspettate. Tutto questo fino all'ottantesimo, quando Rebic la sblocca su assist del solito Leao. Dieci minuti dopo, in pieno recupero, Tatarusanu decide di complicare tutto e lascia passare una punizione tutt'altro che irresistibile di Bajrami. Neanche il tempo di prendere fiato che Ballo-Touré decide di diventare eroe della serata facendosi trovare presente su una spizzata di Krunic. All'ultimo secondo ci pensa Leao a chiudere tutto e mettere il punto con un gol da campione, un pallonetto che lascia Vicario, e tutti gli spettatori, senza parole. Tre punti pesantissimi ma soprattutto meritatissimi!