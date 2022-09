Partita tosta in Austria, Milan bloccato sul pari alla RedBull Arena: è 1-1 col Salisburgo

MilanNews.it

Termina in parità la prima partita di Champions League 22/23 del Milan, 1-1 contro il Salisburgo alla RedBull Arena. Match tosto e vero, gli avversari hanno dato filo da torcere alla squadra allenata da Pioli, che ha concesso qualche spazio di troppo e non è riuscita a trovare precisione e lucidità negli ultimi metri. Bene invece la reazione e il pareggio di Saelemaekers dopo il gol subito nel primo tempo, la tenuta mentale quindi non desta preoccupazioni.

Il calcio ad alto ritmo e con tanti uno contro uno degli austriaci non ha permesso ai rossoneri di esprimersi come al solito, ma nella ripresa sono state diverse le occasioni non sfruttate, per un passaggio sbagliato o una conclusione mancata, dal Milan: negli ultimi minuti Origi sbuccia la palla del possibile 2-1, mentre Leao prende palo, complice una deviazione di un difensore, all’ultima azione della partita. Un pareggio tutto sommato veritiero, la squadra di Pioli non è riuscita ad imporsi su un avversario sulla carta più debole ma sicuramente molto organizzato e con un’identità precisa.