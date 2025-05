Pasotto: "Attenzione alle evoluzioni delle ultimissime ore: a prendere corpo è la candidatura di Italiano"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nome forte del momento per il nuovo allenatore del Milan: "Conceiçao saluterà, ma per far posto a chi? Attenzione alle evoluzioni delle ultimissime ore: a prendere corpo è la candidatura proprio di Italiano, il tecnico che ha schiaffeggiato il Milan a Roma. Una pista che sottotraccia il club rossonero aveva già inserito in elenco, ma che adesso sta registrando un'accelerata. Un allenatore che ha appena alzato la coppa in faccia al Diavolo e che - trofeo a parte - sta comunque facendo una stagione strepitosa portando il Bologna là dove nessuno avrebbe osato immaginare dopo il mercato della scorsa estate.

Italiano ha appena consegnato una coppa al suo club e quindi è normale che a Bologna si parli di conferma e di ciclo che prosegue amorevolmente. Ma qui si tratterebbe di qualcosa in più di una semplice idea. Una pista che - se si arriverà a dama - entrerà davvero nel vivo a stagione conclusa. Anche perché il Bologna non ha ancora rinunciato del tutto all'idea di inseguire un posto in Champions.

Gli altri nomi? È comparso, a più riprese, quello di Sarri, così come De Zerbi e, fino a qualche tempo fa, l'ex Allegri. C'è stata persino la suggestione Ancelotti. Ora spunta, con forza, Vincenzo Italiano. Un nome che metterebbe d'accordo tutti".