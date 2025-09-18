Pasotto: "C'è un'immagine, in particolare, che racconta bene lo stato d'animo di Gimenez"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Santiago Gimenez, autore di una prova di sacrificio contro il Bologna, ma con sulla coscienza diversi errori clamorosi davanti al portiere: "C'è un'immagine, in particolare, che racconta bene lo stato d'animo di Santiago Gimenez: è la sua faccia dopo aver preso il palo nel secondo tempo con il Bologna. Santi riprende posizione arretrando, la telecamera si sofferma in un primo piano e zoomma su un'espressione vuota. Non c'è rabbia, nemmeno una smorfia di disappunto. Ha gli occhi persi nel nulla, a guardare verso un punto indefinito del campo. Praticamente sotto shock. È l'incapacità di darsi una spiegazione da parte di un giocatore che va in nazionale e vince trofei (Concacaf Nations League e Gold Cup negli ultimi mesi), mette a referto gol pregiati (alla Corea del Sud, pochi giorni fa), poi torna a Milanello e inizia a litigare col pallone.

Il problema resta, perché il centravanti di una squadra che punta alle prime quattro posizioni non può concludere senza gol una partita in cui ha a disposizione occasioni solari. Poi, è ovvio, tutto è bene quel che finisce bene: ma se il Bologna avesse pareggiato, che cosa ne sarebbe stato di Santiago Gimenez?".